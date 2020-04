O número de pacientes infectados e de mortes provocadas pelo novo coronavírus em Curitiba foi atualizado na tarde desta terça-feira (7). Com os novos dados, sobem para 205 os casos confirmados na cidade e permanecem em três as mortes registradas, sem novos óbitos nas últimas 24 horas. A capital trabalha com o número de 164 casos suspeitos sob investigação e outros 713 foram descartados. O boletim foi divulgado pela secretária municipal de saúde, Márcia Huçulak e pela médica infectologista Marion Burger, em transmissão feita ao vivo pelo Facebook.

Pacientes

Dos 205 casos confirmados em Curitiba, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 81 pessoas precisaram de internamento em algum momento da infecção. E atualmente, 53 pessoas estão hospitalizadas, 16 delas, com quadro grave e necessidade do uso de ventilador respiratório.

Ainda conforme a SMS, casos de Covid-19 também foram confirmados em crianças, uma delas com seis anos de idade. A média de idade dos casos confirmados é de 50 anos. Entre os que foram internados sobe para 58,5 anos e nas vítimas fatais, a idade média é de 87 anos.

