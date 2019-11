Assalto a uma loja na Avenida República Argentina, no Novo Mundo, em Curitiba, terminou com o ladrão baleado e morto por volta do meio-dia desta quinta-feira (7). Segundo comerciantes da região, o suspeito teria anunciado o assalto e entrou atirando.

“A gente ficou muito assustado, foi uma situação que durou no máximo cinco minutos. Ele entrou na loja e depois saiu atirando”, contou assustada uma comerciante que não quis se identificar.

O ladrão foi baleado por um guarda municipal de folga que estava perto do local do assalto. Segundo a corporação, o agente foi avisado por uma mulher que saiu correndo da loja. Os tiros em direção ao assaltante teriam sido disparados como reação. O homem morreu na hora.