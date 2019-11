Ninguém entende mais de direitos do consumidor do que a coordenadora do Procon-PR e colunista da Tribuna do Paraná, Claudia Silvano. Às vésperas da Black Friday, data que se consolidou no Brasil como época das grandes promoções e descontos, um paraíso para os consumistas, ela preparou dicas certeiras para que o nosso leitor diminua o risco de arrumar uma dor de cabeça futura.

Confira o vídeo:

Um dos alertas mais importantes feitos pela Claudia Silvano foi sobre os boletos, uma das principais portas de entrada de golpes, mas que também é um meio muito utilizado por consumidores. O Brasil é conhecido como o país dos boletos bancários, método de pagamento criado em 1993 pelo Banco Central. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), são emitidos anualmente aproximadamente 4 bilhões de boletos no país.

“Golpes que envolvem boletos bancários são realizados durante todo ano, mas durante a Black Friday, os consumidores são atraídos pelos descontos e se tornam um alvo fácil para os criminosos”, alerta Renata Alba, Gerente de Risco e Compliance da Juno.

Confira 5 dicas adicionais para não cair em golpes durante a Black Friday:

1 – Preços não factíveis para os produtos

A lista de produtos que entram em descontos é enorme, a dica aqui é monitorar esses produtos em várias lojas, analisar se os preços são condizentes com sua qualidade e se não foram aumentados de forma exorbitante para depois recebem um desconto falso, ou ainda se os preços estão muito abaixo do preço real, o que pode demonstrar venda de produtos falsificados ou “fantasmas”(que não serão entregues).

2 – Reputação do lojista vendedor

Pode parecer básico, mas muitas pessoas se deixam levar pelo calor do momento e podem fazer compras em lojas não confiáveis. Achou um produto em uma loja online? O primeiro passo é fazer uma pesquisa em sites como o Reclame Aqui. Os clientes estão satisfeitos nos comentários? Receberam seus produtos? Só depois de entender a reputação desse vendedor, efetue sua compra.

3 – Boletos

Recebeu o boleto da sua compra e não sabe se ele é verdadeiro? O primeiro passo é se certificar se o boleto não parece adulterado, com montagens ou em baixa resolução. Outro dado a ser analisado é o nome do beneficiário que consta no boleto, ou seja, se você comprou na loja X, o nome do beneficiário deve ser o mesmo.

4 – Phising

Termo originado do inglês (fishing), que na internet se trata de um roubo de identidade online. Essa fraude é caracterizada por tentar adquirir de forma ilícita dados de outras pessoas, como suas senhas e dados bancários. Essas ações são feitas por e-mail, apps ou sites, feitos especificamente para conseguir dados alheios. O criminoso se passa por uma pessoa ou empresa confiável e envia mensagens e até mesmo links para conseguir as informações que deseja. Mais uma vez, a atenção a reputação da loja entra em jogo, verifique a o link antes de preencher qualquer informação, e tome cuidado com boletos e links recebidos, observe quem lhe enviou o link e se de fato você estava no processo de compra desse produto ou serviço.

5 – Prazo de entrega do produto

A loja não pode alegar falta de estoque após a conclusão da compra. Isso vale mesmo para os pagamentos que foram efetuados via boleto. Nesse caso, o pagamento deve ser feito no prazo de vencimento. Antes de finalizar a compra verifique o prazo da entrega, pois a tendência é que ele seja maior do que o normal, por conta da alta demanda da Black Friday.