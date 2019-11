Parece que finalmente o McDonald’s e o Burger King no Brasil estão em ‘guerra’, mas daquelas que favorecem quem mais importa: o consumidor. A Black Friday está chegando e quem gosta dos lanches das duas redes vai ter muita opção. Tanto o BK como o MC vão oferecer opções, muitas opções, para que os clientes paguem menos. O que vai faltar é espaço no estômago para comer tanto lanche. Separamos algumas das promoções:

Burger King

Na sexta-feira (29), quem comprar a oferta 3×15 e pagar via Mercado Pago vai levar o dobro de sanduíches pelo mesmo valor, ou seja, 3×15 vira 6×15 por apenas R$15. A promoção permite combinar seis dos seus sanduíches favoritos (Big King, Chicken Sandwich, Cheddar Duplo, Cheeseburguer Duplo Bacon, Whopper Jr. Barbecue Bacon e Long Rodeio).

A marca também vai oferecer ofertas que vão de R$0,50 até R$10 durante toda a semana. Os consumidores podem acessar as promoções se cadastrando em www.bkfriday.com.br ou através do app oficial da marca, onde dá até para conferir o regulamento da promoção e as lojas participantes.

McDonald’ds

Nos restaurantes participantes, quem apresentar o cupom desta oferta vai levar 10 Cheeseburgers por R$ 20,00 e, se desejar, complementar com McFritas Média + Refrigerante Refil 500 ml por mais R$ 10,90 (ou até 2 McFritas Média + 2 Refrigerantes Refis 500 ml por mais R$ 21,80). Mas as promoções vão um pouco além no McDonald’s, por isso, se liga:

2 McDuplos por R$10: nessa promoção o cliente leva 2 sanduíches McDuplo por R$ 10 nos restaurantes participantes. Promoção não válida na compra da McOferta, mas quem quiser pode levar McFritas Média + Refrigerante Refil 500 ml por mais R$ 10,90 (ou até 2 McFritas Média + 2 Refrigerantes Refis 500 ml por mais R$ 21,80).

2 Cheeseburgers R$5: Só com a apresentação do cupom, quem for a um dos restaurantes participantes vai pagar exatamente R$ 5 por dois lanches. Quem quiser pode levar McFritas Média + Refrigerante Refil 500 ml por mais R$ 10,90 (ou até 2 McFritas Média + 2 Refrigerantes Refis 500 ml por mais R$ 21,80).

2 McOfertas Médias por R$24,90: Entre as opções, estão o Big Mac, Cheddar McMelt, McChicken, Quarterão, Triplo Cheeseburger, Duplo Barbecue e Duplo Burger Bacon + Refrigerante Refil ou Ice Tea 500ml + McFritas Média, mediante apresentação do cupom. Não é válido na compra da McOferta Grande.

Sorvete em dobro: Quem apresentar o cupom desta oferta em um dos restaurantes participantes, leva 2 McFlurry Ovomaltine Rocks com 50% de desconto. Se a preferência for o Sundae: quem apresentar o cupom poderá escolher entre as opções de sabores: Chocolate, Caramelo ou Morango e também vai pagar um e leva dois. O mesmo também vai valer para o McColosso.

Como funciona?

A disponibilidade dos cupons é limitada e vai ser válida a uso apenas no dia 29 de novembro. A relação de restaurantes participantes estará disponível no site e no aplicativo do McDonald’s, no dia 29. Já no caso do BK, a promoção dos seis lanches vale para os dias 29 e 30, em compras acima de R$25 e pagas via Mercado pago, o desconto de R$15 será válido em todos os produtos da rede de fast-food.