Uma árvore antiga caiu sobre um ônibus e um carro no cruzamento das avenidas Iguaçu e Marechal Floriano Peixoto, no Rebouças em Curitiba, no fim da tarde desta quarta-feira (19). Segundo informações de testemunhas, o coletivo estava lotado e cinco passageiros ficaram feridos após o incidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, entre elas do Siate, foram acionadas para atender a ocorrência. Agentes do Setran e da Guarda Municipal de Curitiba também estiveram no local.

+ Leia ainda: Carnaval é a festa do povão, mas não é feriado nacional. Entenda!

De acordo com informações dos bombeiros, uma mulher acabou desmaiando pelo susto e dos cinco passageiros, quatro foram encaminhados para atendimento hospitalar, sem gravidade. Após a queda da árvore o ônibus ficou bastante danificado, com vidros quebrados e os carros também sofreram várias avarias.

A Prefeitura de Curitiba informou que irá avaliar as condições da árvore, que por ser antiga, estava sujeita à queda durante uma chuva ou forte vento. No entanto, não chovia no local na tarde desta quarta-feira, quando a árvore veio ao chão.

*Colaborou Rodrigo Cunha