Uma medida para evitar a propagação do coronavírus mudou os horários de atendimentos dos 34 Armazéns da Família de Curitiba. Além disso, os locais terão restrição no número de pessoas que entram para fazer compras. Nesta segunda-feira (23), foram confirmados 60 casos da doença no Paraná, sendo destes 37 em Curitiba. Haverá também mudança na feira de orgânicos e nos restaurantes populares.

Desde segunda-feira, os Armazéns da Família abrem às 13h e fecham às 17h. Quem chegar a um dos 34 locais vai receber uma senha e terá que aguardar a vez para entrar e fazer suas compras. As senhas começam a ser distribuídas às 12h45 e serão formadas filas respeitando a distância de segurança de 1,5 metro entre os clientes.

Segundo a prefeitura de Curitiba, serão 60 senhas para as lojas da Vila Torres, do São Braz e Parolin. Já os armazéns do Campo do Santana, Boqueirão, Santa Felicidade, Santa Efigênia, Pinheirinho, Fazendinha, Boa Vista, Bairro Novo, Monteiro Lobato e Vila Sandra terão 120 senhas. E o restante, outros 17 Armazéns, terão 100 senhas por dia. Três Armazéns da Família estão fechados: Vila Sandra, Bairro Alto e Capão Raso.

Marmita pra comer em casa

Outra mudança da prefeitura de Curitiba acontece nos restaurantes populares. Agora, estes estabelecimentos abrem mais cedo, das 10h às 14h, e passam a contar com o sistema de marmita, para que as pessoas comprem e levem para comer em casa ou em locais sem aglomeração de pessoas. São cinco os restaurantes populares em Curitiba (Matriz/CIC, Fazendinha, Sítio Cercado, Pinheirinho e Fazendinha).

Feira muda de endereço

Como o Passeio Público está fechado por determinação da prefeitura, a feira de orgânicos que acontecia ali agora é realizada na Praça 19 de Dezembro, a Praça do Homem Nu, que fica a poucos metros da entrada principal do Passeio Público.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).