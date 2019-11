A Prefeitura de Curitiba firmou, nesta semana, um termo de cooperação técnica com o município de Colombo para a implantação de uma unidade do Armazém da Família no município da região metropolitana.

+Leia também: Rede de supermercados faz seleção para 180 vagas de emprego na Grande Curitiba

A unidade ficará próxima ao Terminal do Guaraituba, na Rua Cascavel, 66, esquina com a Rua Califórnia, no bairro Guaraituba. O atendimento à população será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h e aos sábados das 8h30 às 13h.

Com previsão de entrega para o fim do mês de novembro, o novo Armazém de Colombo atenderá famílias com renda de até 3 salários mínimos (R$ 2.994). A estimativa é que cerca de 10 mil famílias serão beneficiadas de imediato, com a capaciade de atender até 15 mil famílias em 2020. Os novos cadastros e as renovações serão feitas nos seis Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Colombo.