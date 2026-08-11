Dom Pedro Fedalto completa 100 anos de vida

O arcebispo emérito de Curitiba, dom Pedro Antônio Marchetti Fedalto, completa 100 anos nesta quarta-feira (11). À frente da Igreja Católica na capital até 2003, o religioso acompanhou os curitibanos por mais de três décadas, desde que assumiu o cargo em 1971.

Com o aniversário, dom Fedalto se torna o quarto bispo centenário do Brasil.

Filho de imigrantes italianos, dom Pedro Fedalto nasceu em 11 de agosto de 1926. Teve uma infância simples, dividida entre os estudos e a ajuda aos pais nos afazeres da propriedade. O caminho para a vida religiosa começou ainda na infância, quando um professor de catequese percebeu uma vocação no menino e conversou com a família para que ele ingressasse no seminário.

Aos 13 anos, em 1940, entrou no Seminário Menor São José, em Curitiba, onde permaneceu até 1946. Depois, seguiu para o Seminário Central da Imaculada Conceição do Ipiranga, em São Paulo, onde cursou Filosofia e Teologia.

Dom Pedro Fedalto foi ordenado padre em 6 de dezembro de 1953, na Catedral Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, pelo então arcebispo metropolitano de Curitiba, dom Manuel da Silveira D’Elboux. Enquanto muitos dos novos sacerdotes eram encaminhados para paróquias, Fedalto foi escolhido para atuar diretamente ao lado do arcebispo.

Dois dias após a ordenação, celebrou a primeira missa solene na Capela de Nossa Senhora do Carmo, na Colônia Antônio Rebouças, justamente na localidade onde havia nascido. Ao longo dos anos, tornou-se secretário pessoal do arcebispo, chanceler da Cúria, vigário-geral e, posteriormente, bispo auxiliar. Nunca chegou a atuar como pároco.

Chegou a ser cotado para assumir a Arquidiocese de Palmas, mas D’Elboux interveio para mantê-lo como auxiliar em Curitiba. Após a morte de dom Manuel, em 1970, dom Pedro Fedalto foi nomeado para sucedê-lo e tomou posse como o quarto arcebispo metropolitano de Curitiba, em 1971.

Arcebispo foi um dos articuladores da visita do papa

Dom Fedalto teve papel de destaque na organização da visita do papa João Paulo II a Curitiba, em 1980. Os preparativos começaram mais de um ano antes e envolveram a Igreja, autoridades e milhares de voluntários. Durante a passagem pela capital, o pontífice chegou a ficar hospedado na residência do arcebispo.

A visita ocorreu nos dias 5 e 6 de julho de 1980. João Paulo II chegou de Porto Alegre e desembarcou na capital paranaense beijando o solo. Do aeroporto, onde concedeu as primeiras bênçãos, o papa seguiu em um micro-ônibus adaptado como papamóvel até o Estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. Dom Fedalto foi o responsável por receber o pontífice em Curitiba.

João Paulo II foi recebido por dom Pedro Fedalto. Foto: Arquivo da Arquidiocese de Curitiba.

Antes da missa, João Paulo II visitou uma réplica de uma casa construída no estilo das regiões montanhosas da Polônia, país de origem de sua família. Atualmente, a construção funciona como uma capela dedicada a Nossa Senhora de Czestochowa, padroeira da Polônia, e está instalada no Bosque do Papa, no Centro Cívico.

Dom Pedro Fedalto relembrou a passagem do papa por Curitiba em entrevista concedida à Arquidiocese, em 2020. “Tudo foi preparado para que o Papa se sentisse em casa. O Papa se emocionou com as apresentações de danças e canções típicas, chegando até a marcar o ritmo com os pés”, declarou.

Arcebispo entra para lista seleta no mundo

Com o aniversário, dom Fedalto se torna o quarto bispo centenário do Brasil. Além de dom Pedro Fedalto, integram a lista o bispo emérito de Limoeiro do Norte (CE), dom Manuel Edmilson da Cruz, de 101 anos; o bispo emérito de Estância (SE), dom Hildebrando Mendes Costa; e o arcebispo emérito de Natal (RN), dom Heitor de Araújo Sales, ambos com 100 anos. O levantamento consta na base GCatholic.

Ao longo da vida, dom Pedro Fedalto encontrou-se pessoalmente com quatro papas: Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Durante sua atuação à frente da Arquidiocese de Curitiba, criou 74 novas paróquias, ordenou 74 padres diocesanos e acolheu diversas congregações religiosas femininas e masculinas na capital paranaense.

Para celebrar a trajetória e o centenário do arcebispo, autoridades e líderes religiosos se reuniram na manhã desta quarta-feira, no Seminário São José, no bairro Orleans, em Curitiba, para uma Santa Missa de Ação de Graças.