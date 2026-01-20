App de shopping em Curitiba sofre ataque hacker e dados de clientes são vazados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Usuários do aplicativo Multi foram surpreendidos, nesta segunda-feira (19/01), por uma notificação sobre um possível vazamento de dados. A Multiplan, administradora do Park Shopping Barigui, confirmou que identificou um acesso não autorizado à base de dados do aplicativo. O incidente teria ocorrido no dia 10 de janeiro.

O aplicativo Multi é utilizado por visitantes do shopping para receber informações sobre promoções, eventos e para realizar o pagamento automático do estacionamento. Entre os dados cadastrados estão informações pessoais dos usuários, além de dados financeiros parciais, como a data de validade e os quatro últimos dígitos do cartão de crédito.

+ Leia mais Justiça condena assassinos do jornalista Cris Freitas em Curitiba

Em nota, a administradora do shopping em Curitiba afirmou que, assim que o acesso indevido foi identificado, todos os protocolos de controle e segurança foram acionados. Segundo a empresa, o acesso foi interrompido de forma imediata.

“Constatou-se que nenhuma ação em nome dos usuários foi efetuada no aplicativo, que permanece operacional e seguro”, informou a administradora. Até o momento, não há indícios de que o acesso tenha sido realizado com a intenção de causar prejuízos aos clientes.

A empresa também declarou que contratou uma consultoria externa especializada para apurar o caso com mais profundidade e reduzir eventuais impactos. O incidente foi comunicado à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos usuários do aplicativo, além da adoção das medidas legais consideradas cabíveis.