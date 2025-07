App da RPC ajuda a encontrar pets perdidos no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A RPC lançou uma nova funcionalidade no aplicativo Você na RPC: o Encontre Seu Pet. A ideia é simples e pretende ajudar quem perde um bichinho de estimação, que passa por essa situação delicada e até por vezes desesperadora. A proposta é facilitar a conexão entre quem perdeu e quem encontrou um pet.

A nova ferramenta permite que o tutor cadastre informações detalhadas sobre o animal desaparecido, como nome, características, idade, bairro, cidade onde foi visto da última vez, descrição com uma foto para ajudar na identificação. Tudo de maneira fácil e prática, no app.

Mas a ajuda não para por aí: quem encontrar um pet perdido também pode fazer o caminho inverso, informando os dados do animal localizado. Assim, aumentam as chances de reencontros felizes.

A proposta da RPC é transformar essa funcionalidade em uma ferramenta de utilidade pública, que auxilie a população paranaense em situações que ninguém quer viver, mas que podem acontecer. Com a credibilidade da emissora e o alcance estadual, o Encontre Seu Pet nasce para unir forças com a comunidade, promover empatia, solidariedade e informação.

Para maior segurança, os usuários precisarão estar cadastrados no aplicativo Você na RPC. A intenção é incentivar um ambiente colaborativo e consciente, promovendo o uso adequado da ferramenta por toda a comunidade.*

A ideia da nova funcionalidade surgiu a partir da própria vocação do app: ser útil e presente no dia a dia dos paranaenses. Eduardo Boschetti, diretor-geral da RPC, explica que o aplicativo já é parte da rotina de milhares de pessoas que acessam o aplicativo Você na RPC todos os dias em busca de notícias, conteúdos especiais, cupons, avisos de programas, ajuda na organização da rotina e muito mais. “As pessoas confiam no que entregamos, porque conexão e comunicação fazem parte da nossa essência. Então, por que não criar uma forma de ajudar também quem está procurando um animal de estimação perdido? Foi assim que nasceu o ‘Encontre Seu Pet’. Esperamos que seja mais uma contribuição da RPC para facilitar a vida das pessoas e, principalmente, ajudar em reencontros emocionantes.”

A nova função já está disponível no app Você na RPC, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de aplicativos. Quanto mais pessoas souberem da novidade, mais reencontros poderão acontecer!

*Importante: as informações inseridas na ferramenta são de responsabilidade dos próprios usuários. A RPC não se responsabiliza pelas conversas, interações ou quaisquer acordos realizados dentro ou fora do aplicativo. Recomendamos que cada pessoa compartilhe apenas os dados estritamente necessários e tenha atenção redobrada ao combinar encontros: dê preferência a locais públicos. Por segurança, somente fotos dos pets são permitidas — imagens que incluam pessoas não serão aprovadas.