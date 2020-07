Duas apostas de Curitiba acertaram a quina do concurso 2275 da Mega Sena e irão faturar R$ 43.339,89 cada. No sorteio realizado nesta quarta-feira (1º), em São Paulo, ninguém acertou os seis números e a previsão segundo a Caixa Econômica Federal que no próximo sábado (4), o prêmio estimado fique em R$ 27 milhões.

Os apostadores curitibanos fizeram o bilhete em diferentes lugares da cidade. Uma no lotérica Estação da Sorte, no Hauer, e a outra, Lotérica Trevo do Tarumã, localizada dentro de um hipermercado. Os números sorteados foram 02-04-25-36-50-53.

Esta é a segunda vez em menos de dois anos que a lotérica do Hauer tem a quina premiada. A outra foi em março de 2019, quando uma aposta feita no estabelecimento faturou R$ 58 mil no concurso 2133 da Mega Sena.

Cidade da sorte

Curitiba se tornou nos últimos meses, uma boa cidade para ganhar prêmios em loterias. Em maio, uma única aposta levou sozinha R$ 101 milhões sorteados também da Mega Sena. Em junho, três apostas na capital acertaram a quina e cada um levou para casa R$ 105.176,88.

Cuidado com os golpes

Nestes casos existem ganhadores de verdade na loteria, mas neste momento de pandemia com o novo coronavírus, o velho golpe do bilhete premiado retornou nos grandes centros. Na terça-feira (30), uma dupla foi presa em Curitiba por enganar pessoas idosas usando a estratégia que venceu um concurso e estão dispostos a ceder parte do prêmio. O prejuízo estimado no golpe ficou em R$ 30 mil para as vítimas.