Um dia depois de registrar um salto no número de infectados e o recorde de mortes pelo novo coronavírus, Curitiba começa o mês de maio com apenas 10 novos casos de covid-19. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal da Saúde, agora são 614 casos confirmados, sendo 23 mortes desde o início da pandemia, em 11 de março.

Do total de casos confirmados, 463 são considerados recuperados e já foram liberados do isolamento.

+ Leia mais: Médicos alertam para curitibanos com sinal de infarto não terem medo de ir ao hospital

A SMS investiga ainda 152 pacientes suspeitos de infecção, ao passo que descartou outros 1.352. A mediana de idade das pessoas confirmadas é 44 anos e dos pacientes internados é de 58,5 anos. Nesta sexta-feira (1), 59 pacientes confirmados com infecção pelo novo coronavírus estão internados em hospitais da cidade, 33 em UTI (SUS e não SUS), sendo que 11 precisam do auxílio de ventilação mecânica (respirador).

Além dos 23 óbitos confirmados, até agora a Secretaria Municipal da Saúde investigou 122 mortes com suspeita de covid-19. Dessas, em 117 a infecção pelo novo coronavírus foi descartada e 5 casos ainda aguardam o resultado dos testes.

>> Mortes no Brasil já são mais de 6 mil

