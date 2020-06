Um dia após registrar recorde de casos, mortes e de ocupação dos leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 e anunciar que podem faltar leitos em duas semanas, Curitiba confirmou nesta quarta-feira (17) mais 114 casos e cinco novas mortes em decorrência da infecção pelo novo coronavírus. Agora, já são 2.489 casos confirmados e 94 óbitos na capital, desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para covid-19 é de 84% nesta quarta, com 31 leitos livres e prontos para receber novos pacientes, como informa a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) .

publicidade

LEIA AINDA – Curitiba e região metropolitana vão tomar decisões conjuntas para frear a pandemia

De acordo com a atualização do boletim epidemiológico divulgada pela SMS, Curitiba tem hoje 1.516 recuperados entre seus moradores e 475 casos ainda estão em investigação. Outras 2.537 suspeitas de covid-19 testaram negativo e foram descartadas pelas autoridades de saúde.

Mortes

Os moradores da capital paranaense que foram vítimas da covid-19 e que tiveram suas mortes divulgadas nesta quarta-feira eram duas mulheres e três homens, que tinham idades entre 67 e 90 anos.

LEIA MAIS – Ônibus e terminais lotados geram medo em quem precisa sair de casa pra trabalhar

publicidade

Dois óbitos aconteceram nesta quarta (17), outros dois na terça-feira (16) e um na última segunda-feira (15). Todas as vítimas eram idosas e portadoras de doenças crônicas. Uma das mulheres, de 67 anos, era casada com um paciente que também morreu após complicações provocadas pelo novo coronavírus.

Nos hospitais

Em Curitiba, 191 pacientes com diagnóstico de covid-19 estão internados em hospitais públicos e privados nesta quarta-feira. Entre eles, há 73 pessoas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a SMS, além dos casos confirmados, todos aqueles que dão entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sandra Mara Mathias. Posted by Prefeitura de Curitiba on Wednesday, June 17, 2020

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?

Infográfico…

Coronavírus no Brasil