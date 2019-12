Uma família de Campina Grande do Sul, na região Metropolitana de Curitiba, está desesperada por causa do sumiço do seu animal de estimação. Buck, da raça American Bully, desapareceu após um assalto e a família teme que ele tenha sido roubado ou que tenha escapado quando os marginais invadiram a casa da família, na última sexta-feira (08). O sumiço é ainda mais triste, pois família contava com o cão para ajudar a superar uma perda grande na última terça-feira.

Na sexta-feira Aline Sbrissia deixou a residência, no Centro da cidade, para ir ao trabalho no começo na tarde e quando retornou para casa percebeu que algo tinha sido alterado e até o Buck não estava mais no seu espaço. “Televisores foram levados, um vídeo game do meu filho e o Buck sumiu. Ele é um cachorro de raça e estava ajudando toda a família. Eu perdi meu pai na terça-feira (3), e não está sendo fácil. Meu filho tem sete anos e é muito apegado ao Buck, que tem apenas 4 meses”, relatou a mãe.

Família encara golpes!

Após o sumiço do cão, Aline postou na rede social que está disposta a pagar uma recompensa para quem souber do paradeiro do Buck. Muitas pessoas estão curtindo ou compartilhando a publicação, mas tem gente que está tendo aplicar o golpe na família.

“Já ligaram umas três vezes tentando nos enganar. É uma ligação com vários números e pedem para depositar o dinheiro em uma conta bancária. Além disto, tem os trotes com tom de ameaça”, relatou Aline para à Tribuna do Paraná.

Caso tenha noticias do Buck, entre em contato com a Aline no telefone (41) 98821- 9621.

