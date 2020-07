Após a passagem do ciclone bomba, que assustou e causou estragos em Curitiba, a previsão é que o frio chegue com tudo na capital paranaense nesta quarta-feira (1º). Porém, sem chuva e nem tempestade. Portanto, prepare aquele cobertor pesado. Vai fazer frio!

A mínima será de 7°C e a máxima de 15°C em Curitiba. Não há previsão de geada, segundo o Simepar. O tempo deve ser ensolarado durante a maior parte do dia. Mesmo assim, a temperatura pouco se eleva. Os ventos seguem intensos, mas com menor velocidade do que os registrados na terça-feira (30), quando a ventania chegou a quase 100 km/h.

E assim será o restante da semana. Frio, sol durante o dia e sem chuva. A previsão é que a noite mais gelada seja na madrugada de quinta-feira (2) para sexta-feira (3).

