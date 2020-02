Nada como um dia após o outro, como relata o terceiro álbum da banda paulista Racionais MC´s. A quarta-feira (26) de cinzas foi chuvosa e nesta quinta-feira (27) será de sol em todo o Estado. Por isso, está liberada aquela ‘maquinada’ para encher o varal de roupa pra secar. Vai dar boa!

Segundo o Simepar, Curitiba vai ter a máxima de 23 graus e com céu aberto durante o dia. A noite, vai dar uma boa esfriada e a mínima pode bater 14 graus perto das 22 horas. Lembre do conselho da vó e leve uma blusa para não ficar resfriado perto do fim de semana.

E nas praias, como fica?

Quem ainda está curtindo o litoral paranaense vai aproveitar um sol bacana e temperaturas agradáveis. Em Antonina, a máxima chega a 28 graus logo após o almoço. No período noturno, a dica é passear pelas areias e curtir a Lua Nova, já que o céu vai estar limpo.

E no interior, como fica?

No interior paranaense o calor vai pegar firme. Em Cascavel, no oeste do Estado, por exemplo, a máxima chega fácil aos 26 graus. A dica é dar um passeio no Paulo Gorski, mais conhecido como Parque do Lago dos cascavelenses.