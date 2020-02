As ocorrências de perturbação de sossego, os números de prisões efetuadas e de armas apreendidas tiveram aumento durante o carnaval 2020 no Litoral do Paraná, em comparação com o mesmo período do ano passado. As informações que contabilizam os casos registrados entre sexta-feira (21) e terça-feira (25), foram divulgadas nesta quarta-feira (26) pela Polícia Militar do Paraná (PM).

+ Leia mais: Chimarrão é um risco pro coronavírus, alerta ministro da Saúde. Veja como evitar

Este ano, os termos circunstanciados por perturbação de sossego chegaram a 39, contra 33 assinados em 2019, o que representa um aumento de 18,18%. Já o número de mandados de prisão cumpridos teve um crescimento de 328,57%. No carnaval do ano passado sete pessoas foram presas. Em 2020, o total de detidos chegou a 30. Em 2019 foram apreendidas três armas, número que mais de dobrou em 2020, com sete armas recolhidas pelos policiais.

Reduções

Ainda segundo o balanço da PM, outras ocorrências policiais apresentaram queda em 2020. Entre elas está o número de roubos, com redução de 39,47%; homicídios, com queda de 25% e violência doméstica, que apresentou diminuição de 20%.

Carnaval 2020 em números

Confira o balanço dos casos atendidos pela PM no Litoral do Paraná, no carnaval 2020. Os números fazem comparação com dados do ano passado.

Aumento de casos registrados

Cumprimento de mandado de prisão

2018/2019: 7

2019/2020: 30

Aumento de: +328,57%

Armas de fogo

2018/2019: 3

2019/2020: 7

Aumento de: +133,3%

Termos Circunstanciados por Perturbação do sossego

2018/2019: 33

2019/2020: 39

Aumento de: +18,18%

Prisões

2018/2019: 95

2019/2020: 105

Aumento de: +10,53%

Menores apreendidos

2018/2019: 7

2019/2020: 8

Aumento de: +14,29%

Reduções

Roubos

2018/2019: 38

2019/2020: 23

Redução de: -39,47%

Furtos

2018/2019: 149

2019/2020: 95

Redução de: -36,24%

Vias de fato

2018/2019: 31

2019/2020: 20

Redução de: -35,48%

Lesão corporal

2018/2019: 90

2019/2020: 67

Redução de: -25,56%

Homicídio consumado

2018/2019: 4

2019/2020: 3

Redução de: -25%

Violência doméstica

2018/2019: 58

2019/2020: 46

Redução de: -20%