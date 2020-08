Uma procura que durou oito angustiantes dias finalmente chegou ao fim. Foi encontrado neste sábado (08) o Caju, um cachorro que ganhou grande repercussão nas redes sociais após se perder dos donos depois que o carro em que eles estavam sofrer um acidente na BR-116, entre Piraquara e Quatro Barras, na região Metropolitana de Curitiba (RMC). Caju está bem e de volta com a família. Ele foi encontrado em Quatro Barras, também na RMC.

“Encontrei minha família. Hoje eu apareci na porta da tia Luisa, que me avistou e prontamente ligou para os meus pais! Obrigado a todos que me ajudaram para que esse reencontro acontecesse”, disseram os tutores de Caju em um perfil no Instagram criado justamente para ajudar nas buscas do cãozinho perdido.

Caju está bem de saúde, estava um pouco mais magro que o comum e com um pequeno machucado na perna. “É inexplicável. Foram os piores nove dias das nossas vidas. Ver o Caju veio a dúvida se era ele mesmo. Quando chegamos perto dele e ouvimos os latidos fomos ao chão, foram muitas lágrimas e agradecimentos à Deus e às pessoas que ajudaram a gente para esse encontro acontecer”, disse Pedro Arrais.

Repercussão na internet

Pedro Arrais, Lurryan Nascimento e Cajú voltavam de uma viagem a Florianópolis. Ao contornarem Curitiba, com destino a São Paulo, o acidente aconteceu. No susto, o cachorro fugiu (ele não ficou ferido aparentemente). A comunidade defensora dos animais da Grande Curitiba se mobilizou e até dinheiro doou para pagar a recompensa por informações que levem ao “dog”.

O seguiu pela região de Curitiba e neste sábado percorreu a região de Quatro Barras, até que o Caju foi encontrado.