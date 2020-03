O Parque Barigui, tradicional ponto turístico de Curitiba e encontro para vários esportistas amadores da capital amanheceu com os estacionamentos e os acessos para carros completamente fechados nesta nesta quinta-feira (26). Nesta quarta-feira (25), a reportagem da Tribuna descobriu que o estacionamento chegou a ficar lotado, o que pode ter sido um reflexo da fala do presidente Jair Bolsonaro, na terça-feira (24), sobre o isolamento.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) confirma que o bloqueio é para evitar aglomerações de pessoas e, consequentemente, a transmissão do coronavírus. A pasta confirma que registrou aumento no movimento de pessoas no maior parque da cidade nos últimos dias.

Na quarta-feira, um dia antes do bloqueio, o estacionamento do Barigui estava lotado. Foto: Alex Silveira/Tribuna do Paraná.

Quem chegou cedo ao Parque Barigui nesta quinta-feira encontrou estruturas da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) bloqueando o acesso de veículos, mas nenhuma viatura no local. A ação foi pontual, já que os parques Tanguá e São Lourenço, por exemplo, estavam sem bloqueios.

Com faixas e obstáculos da superintendência, nenhum motorista conseguia adentrar ao estacionamento pela BR-277, muito menos pela Avenida Cândido Hartmann e pela Alameda Ecológica Burle Max, que liga a avenida até um centro de exposições e também às churrasqueiras disponíveis no parque.

Nesta manhã, com pontos de neblina na capital, poucas pessoas estavam circulando pelas pistas e ciclovias do parque, lembrando que a orientação é de isolamento social para evitar a propagação do coronavírus.

Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Domingo (22), a prefeitura já havia determinado o fechamento do Bosque Reinhard Maack, na Vila Hauer, Bosque do Papa, Memorial Ucraniano, Passeio Público e Zoológico para evitar aglomerações.

Áudio nas viaturas

No último domingo a Guarda Municipal de Curitiba começou a circular por parques, praças e locais com grande concentração de pessoas as orientando, através de um áudio nas viaturas, para que todos retornassem para suas casas.

Parque Barigui amanheceu com os acessos para carro completamente bloqueados nesta quinta-feira (26).Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇