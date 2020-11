Um motorista abandonou um Porsche após se envolver em um acidente no bairro Bigorrilho, em Curitiba, na manhã deste sábado (28). A motorista do outro veículo que se envolveu na batida, um Kia Sportage, precisou ser levada ao Pronto Socorro com ferimentos leves.

O acidente aconteceu na rua Francisco Rocha, esquina com a Alameda Princesa Izabel. Um mobiliário urbano de publicidade também foi atingido e ficou completamente destruído.

De acordo com a RPC, a Polícia Militar informou que o motorista do carro esportivo, que pode custar mais de R$ 1 milhão na versão conversível, deixou o local antes da chegada das viaturas. O motorista já foi identificado e o carro guinchado para o pátio do Detran-PR.

