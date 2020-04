Com seis novas confirmações, Curitiba soma 391 casos de novo coronavírus. Sem mortes registradas em decorrência da doença nas últimas 24 horas, o total de óbitos por covid-19 permanece em oito na capital. Dos pacientes infectados, 134 já estão recuperados e foram liberados do isolamento social pelas autoridades de saúde. Os dados fazem parte do boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na tarde desta sexta-feira (17).

Curitiba permitiu nesta sexta-feira a reabertura do comércio em toda a capital, exigindo, porém, uma séria de medidas para evitar a propagação do vírus. Assista!

Pacientes da Covid-19

Conforme o boletim, Curitiba investiga atualmente 118 casos e já descartou outras 964 suspeitas da doença. Na cidade, há hoje 59 pessoas internadas, 28 delas em estado grave, fazendo uso de respiradores pulmonares nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Entre os hospitalizados está o médico da UPA do Boqueirão, Jamal Munir Bark, que acordo com médica infectologista, Marion Burger, está há três dias sem o ventilador respiratório, devendo em breve, deixar a UTI.

Em Curitiba, segundo a SMS, a média de idade das pessoas confirmadas com covid-19 é de 44 anos, variando de 1 a 96 anos. A média de idade dos pacientes internados é de 57,5 anos. Já a média de idade dos casos que evoluíram para óbito é de 81 anos, com variação entre 56 a 94 anos.

A Tribuna acompanha diariamente o número de pacientes recuperados, inclusive com um marcador na home do nosso site. Pelo levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, em todo o Paraná 281 pessoas estão recuperadas.

Coronavírus em Curitiba

Número de casos, de mortes e de recuperados em Curitiba. Fonte: SMS

Perfil dos pacientes. Fonte: SMS

Número e data das mortes. Fonte: SMS

Perfil das vítimas fatais. Fonte: SMS

Coronavírus no Brasil