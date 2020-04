O número de pessoas com resultado positivo para novo coronavírus em Curitiba é 385, com o acréscimo de 27 novos casos. Já as mortes em decorrência da doença permanecem em oito, sem nenhum novo registro de óbito nas últimas 24 horas. Ao todo, 125 pessoas estão recuperadas da covid-19 na capital paranaense. Os dados são do boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Participaram da transmissão feita pelo Facebook na tarde desta quinta-feira (16) a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e médica infectologista, Marion Burger.

Quem também falou à população durante a live foi o prefeito Rafael Greca (DEM), que um dia após informar que haveria relaxamento no isolamento social em Curitiba e a reabertura de pontos de comércio, voltou a pedir para os cidadãos ficarem em casa. Assista!

Covid-19 em números

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Curitiba tem hoje 109 casos suspeitos da doença e outros 940 já foram descartados. Das 70 mortes investigadas, 68 não foram provocadas pelo novo coronavírus e outras duas suspeitas ainda aguardam o resultado dos exames.

Dos 385 pacientes infectados, um terço deles, o equivalente a 119 pessoas, precisaram ser internados em hospitais da capital. A taxa de ocupação de leitos na cidade é de 55% atualmente.

Casos no Brasil