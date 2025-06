Animais do Zoo de Curitiba ganham quitutes juninos no inverno

Com a chegada do inverno, o Zoológico Municipal de Curitiba inova no cardápio de seus moradores, adaptando-o às baixas temperaturas. Carlos Grubhofer, chefe de Nutrição do Zoo, revela que as mudanças incluem ajustes nas quantidades, métodos de preparo e até mesmo a introdução de alimentos sazonais.

O pinhão, estrela da estação, faz sua aparição especial no menu, enquanto espigas de milho cozido ganham destaque entre as aves. As castanhas também têm sua porção aumentada, proporcionando mais energia aos animais.

Primatas e o urso são os mais entusiasmados com as novidades culinárias. Esses animais se deliciam com pão quente com mel, bolinhos assados de carne e até mesmo uma surpreendente polenta com frango. “Para o inverno, aumentamos a proporção de alimentos termogênicos para facilitar a produção de energia”, explica o chefe da nutrição.

O objetivo principal dessas mudanças é manter os animais aquecidos, especialmente os homeotérmicos. O processo de metabolismo desses alimentos gera a energia necessária para manter a temperatura corporal adequada.

Diariamente, cerca de 1.700 quilos de alimentos são distribuídos entre os 1.800 habitantes do Zoo. A variedade é essencial para evitar a monotonia, já que os animais são bastante seletivos em suas preferências alimentares.

Uma equipe de 48 funcionários trabalha das 8h30 às 15h30 para garantir que todos os animais recebam suas refeições. Os menores são alimentados primeiro e com maior frequência, devido à sua menor capacidade de armazenamento corporal.

Curiosamente, o volume de alimentos consumidos varia drasticamente entre as espécies. Enquanto um sagui consome menos de 100 gramas por dia, um hipopótamo devora mais de 50 quilos diariamente.

O Zoológico de Curitiba, que completou 43 anos em março, abriga diversos animais em seus 589 mil metros quadrados, incluindo espécies nativas ameaçadas. Mais de 70% dos habitantes do Zoo são provenientes de situações de intervenção humana.

Recentemente, o Zoo passou por uma grande revitalização, com investimentos superiores a R$ 14 milhões. As melhorias incluíram a construção de novos recintos e a modernização do circuito de visitação.

Para quem deseja conhecer o Zoo e seus habitantes bem alimentados, ele está aberto de terça a domingo, das 10h às 16h, com entrada gratuita.