Amigos do HC abre inscrições para oficinas gratuitas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O envelhecimento ganha novas cores e ritmos em Curitiba com o lançamento do projeto “Viver não tem idade — 2ª edição”, da Associação dos Amigos do HC. As atividades começam em março de 2026 e se estendem até dezembro, oferecendo aos alunos um espaço de convivência e aprendizado para que possam desenvolver suas artes em pintura em tela e no canto em coral.

A iniciativa busca combater o preconceito geracional e despertar o potencial artístico de pessoas com mais de 60 anos, por meio de oficinas gratuitas no Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa (CEDIVIDA). “Com este programa damos um novo significado para a terceira idade, reafirmando como a expressão cultural é instrumento essencial para a preservação da saúde física, emocional e mental dos participantes”, afirma o presidente dos Amigos do HC, Ercílio Santinoni.

O encerramento está previsto para dezembro deste ano, quando o público poderá apreciar uma exposição de artes visuais com os trabalhos produzidos nas oficinas de pintura e uma apresentação musical do coral com o repertório ensaiado ao longo dos meses.

Para marcar o início oficial desta jornada, será realizado um evento de lançamento do projeto no dia 27 de fevereiro, das 14h às 15h, no Auditório do CEDIVIDA. O encontro contará com cerimonial seguido de café de encerramento, sendo um momento restrito a convidados. O projeto “Viver não tem Idade” tem incentivo da Lei Rouanet e realização do Ministério da Cultura.

Inscrições abertas

Interessados em participar das oficinas devem realizar a inscrição o quanto antes, pois as vagas são limitadas. Atualmente, o projeto conta com 80 vagas para a modalidade de pintura em tela e apenas dez vagas para o coral. As inscrições devem ser feitas através do WhatsApp (41) 98790-3645 ou pelo e-mail karine.tomczak@cedivida.org.br.

O CEDIVIDA – Centro de Direitos à Vida da Pessoa Idosa fica na Av. Agostinho Leão Jr., 320 – Alto da Glória. Atendimento: De segunda a sexta, das 8h30 às 17h30

