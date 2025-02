Almirante Tamandaré recebe programa Castra + Paraná

Após alcançar um marco histórico ao realizar quase 20 mil castrações gratuitas de cães e gatos em 2024, o Programa Castra + Paraná abre a agenda deste ano e retorna à cidade de Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba. As ações acontecerão entre os dias 11 e 15 de fevereiro, na Igreja Santo Antônio dos Minérios – Tranqueira. As inscrições já estão abertas.

A expansão do programa idealizado e custeado, por meio de emendas parlamentares, (recursos financeiros) pelo deputado federal delegado Matheus Laiola é fundamental para garantir que cada vez mais animais tenham acesso ao serviço. A meta para este ano é dobrar o número de castrações para alcançar cerca de 40 mil castrações. Ano passado o programa passou por 26 localidades do Paraná.

+ Veja também: Preço da gasolina em bairros de Curitiba cravado em R$ 6,99 levanta a polêmica: cartel?

“A castração é um ato de amor e responsabilidade. Ao castrar os animais de estimação, garantimos uma vida mais saudável e feliz, além de contribuir com o bem-estar animal e a saúde pública”, explica o deputado federal Delegado Matheus Laiola.

Os procedimentos são feitos por médicos veterinários especializados, em um ônibus totalmente equipado e preparado para as castrações. A ação faz parte do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, promovido pelo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais (DPDA), da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais (SBIO), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

A castração é um procedimento simples e seguro que traz inúmeros benefícios para a saúde e o bem-estar dos animais. Além de prevenir doenças graves, como o câncer de mama em cadelas e o câncer de testículo em cães machos, ela também pode contribuir para um comportamento mais tranquilo e dócil, facilitando a convivência com outros animais e com a família.

+ Veja também: Caos no Trânsito – Roubo de cabos desliga importante cruzamento em Curitiba

Ao reduzir o instinto reprodutivo, a castração diminui a incidência de fugas e de brigas, podendo tornar os animais mais tranquilos. E o melhor de tudo: é um ato de responsabilidade que ajuda a controlar a população de animais de rua e a reduzir abandono.

Como participar do Castra + Paraná

Para participar do programa e cadastrar cachorros e gatos para castração gratuita, é necessário conferir as localidades onde o ônibus estará estacionado para realizar os procedimentos e fazer um cadastro antecipado, incluindo os dados do tutor e do pet.

Os cães e gatos devem estar em jejum de oito horas antes da cirurgia, e os tutores precisam estar presentes durante o procedimento, que pode durar entre 30 minutos e duas horas. Após a cirurgia, os animais recebem gratuitamente um microchip subcutâneo com os dados do tutor, além de roupa cirúrgica, cone de proteção e medicamentos necessários para a recuperação.

Para mais informações e para realizar o cadastro, acesse o site do Castra + Paraná: www.castramaisparana.com.br