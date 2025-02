Alerta severo para chuva em Curitiba continua até terça-feira

Praticamente todo o estado do Paraná está em alerta para chuvas intensas no início desta semana. Entre esta segunda (03) e terça-feira (04) dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chamam atenção para a possibilidade de temporais nas regiões paranaenses.

O Paraná não é o único estado do sul do país que pode ser atingido por precipitações. Uma onda de calor que promete elevar as temperaturas no Rio Grande do Sul ao longo desta semana também pode ajudar a provocar chuva nas cidades gaúchas e influenciar outros estados próximos, prevê o Metsul.

De acordo com a plataforma de meteorologia, pancadas isoladas de chuva devem ocorrer entre a metade norte gaúcha e o Paraná nesta segunda-feira (03). Já na terça, a chuva pode chegar de maneira irregular e intensa em outras regiões do Rio Grande do Sul.

Curitiba em alerta para chuva intensa

A Defesa Civil está em alerta para a possibilidade de chuvas intensas em Curitiba na tarde desta segunda-feira. Conforme o aviso do Inmet, existe perigo de temporal na capital paranaense.

Pode chover entre 50 e 100 milímetros (mm) no dia, com ventos intensos de 100 km/h. O temporal também eleva o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de emergência, moradores de Curitiba podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Chuvas mais intensas durante fevereiro

De acordo com os meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), curitibanos e paranaenses devem se preparar para um mês marcado por altas temperaturas e chuvas mais frequentes em todo o estado.

A primeira semana de fevereiro já indica um cenário acima da média histórica de precipitações em todas as regiões paranaenses. Mesmo o Sudoeste, que enfrentou chuvas isoladas em janeiro, deve experimentar um aumento significativo nos índices pluviométricos.