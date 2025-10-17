Alerta de tempestade: chuva e granizo podem atingir Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Prepare o guarda-chuva e fique atento! O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de tempestade para Curitiba e região nesta sexta-feira (17/10). O aviso de perigo potencial começou a valer às 10h de desta sexta e segue até às 10h de sábado (18/10).

Segundo o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos que podem atingir entre 40 e 60 km/h. E tem mais: há possibilidade de queda de granizo durante o período.

Os riscos incluem baixa probabilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos em pontos da cidade. Nada tão alarmante, mas que exige atenção dos curitibanos, principalmente no deslocamento pelas ruas da capital.

A Defesa Civil orienta que, durante as rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois existe risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra dica importante: evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade para prevenir acidentes domésticos.

Para mais informações ou em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.