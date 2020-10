A Marinha do Brasil emitiu um alerta na noite deste sábado chamando a atenção para ventos fortes na faixa litorânea do Paraná e de toda a região Sul e São Paulo. Pode acontecer ressaca. O aviso vale para a madrugada deste domingo até a noite de segunda-feira. Os ventos podem chegar a 75 km/h e gerar ondas de até 3,5 metros.

O alerta foi emitido pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM). Segundo o departamento, mais ao Sul do Brasil os ventos podem chegar a 88 km/h. A aproximação e a passagem de uma nova frente fria poderão provocar ventos de ventos de direção Leste a Nordeste, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de

Laguna, do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a noite do dia 4 de outubro e a noite do dia 5 de outubro.

“Os ventos associados a esses sistemas meteorológicos poderão provocar agitação marítima com até 3,5 metros de altura, entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de

Arraial do Cabo, entre a manhã do dia 4 de outubro e a manhã do dia 6 de outubro”.

Segundo a Marinha, são esperadas condições favoráveis à ocorrência de ressaca.

