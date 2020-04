Além do rodízio previsto até quarta-feira (29), a Sanepar alerta que pode haver falta de água pelo menos até o fim da manhã de segunda-feira (27) em outros sete bairros de Curitiba. São eles: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará.

O motivo seria a redução no volume das barragens que abastecem a cidade, que vem acontecendo há meses por causa da mais forte estiagem desde 1997, aliada ao alto consumo de água na capital neste domingo (26) por causa do calor e das medidas de higienização para prevenir o coronavírus.

Sábado (25), o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar uma queimada no entorno da Barragem do Iraí, em Quatro Barras, que abastece 30% de Curitiba e região metropolitana. Como o volume da represa já está 60% abaixo do normal, os bombeiros tiveram de agir rápido para que o incêncio não impactasse ainda mais na redução do volume de água.

Além da possibilidade de corte no abastecimento neste sete bairros, a Sanepar mantém até quarta feira um esquema de rodízio no fornecimento em Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais até quarta-feira (29).

Uso racional

A Sanepar reforça que a população faça uso racional da água, por conta da estiagem que deixa os reservatórios que abastecem Curitiba e região em níveis preocupantes.

É preciso ficar atento aos hábitos de higiene essenciais para a prevenção da covid-19.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.