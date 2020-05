Todos os anos, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba se prepara no inverno para atender doenças do trato respiratório, que têm um aumento significativo com a chegada do frio. Anualmente, Curitiba atende em média cerca de 400 mil casos de doenças respiratórias nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBS). Esse ano, porém, a prefeitura vai enfrentar além das doenças sazonais a pandemia do novo coronavírus. E para atender a todos, a prefeitura fez um remanejamento de leitos em todas as unidades de saúde e hospitais.

“A média de internação por dia em Curitiba, antes do coronavírus, era em torno de 450. Eram internações por acidentes de trânsito, violência, infartos, AVC, cirurgias eletivas e outras emergências. Em março, esse número de internações caiu para 350. Só aí temos essa folga de 130 leitos por dia, e estamos ampliando isso”, esclarece a secretaria municipal de Saúde, Márcia Huçulak.

Em 2019, os casos de síndrome respiratória aguda grave resultou em 103 mortes em Curitiba. Dessas, 25 foram recorrentes de quatro diferentes tipos de vírus influenza. O novo coronavírus, que chegou oficialmente em Curitiba no dia 11 de março, registrou 614 casos de pessoas infectadas pela covid-19 até sexta-feira, 1º de maio. Destas 464 já estão recuperadas e 23 mortes foram confirmadas. .

Telemedicina

Para facilitar o diagnóstico sem a necessidade dos pacientes se deslocarem para uma unidade de saúde, a prefeitura criou uma central de atendimento com informações sobre o novo coronavírus. Pelo número (41) 3350-9000, das 8 às 23 horas, é possível tirar dúvidas sobre principais sintomas e até receber uma teleconsulta com um médico por videoconferência. Curitiba foi a primeira capital do país a adotar essa nova modalidade de atendimento aos pacientes e atende em média 900 ligações por dia.

Capital preparada

Para evitar qualquer colapso no sistema público de saúde curitibano, a secretária da saúde Márcia Huçulak revelou que as medidas de isolamento têm sido cruciais para manter o controle da propagação da doença.

“Desde o início da pandemia, a prefeitura tem feito a divulgação das medidas de precaução da doença, como manter a distância e o isolamento social, higienização das mãos e uso do álcool gel. Tudo isso tem feito a diferença desde o início”, afirma. Para a secretária, manter o isolamento é fundamental para garantir atendimento a todos.

