A Agência do Trabalhador de Pinhais, região Metropolitana de Curitiba, fará o recrutamento para o preenchimento de 50 vagas de emprego de uma empresa prestadora de serviços nesta quarta-feira (4). Para participar do processo, os interessados devem atender alguns requisitos.

Para as vagas de auxiliar operacional, a exigência é ter ensino médio completo e experiência na área de produção. A de supervisor operacional é solicitado o curso Técnico em Logística, e o de operador de empilhadeira, o curso na área. Já para o de auxiliar de limpeza é exigido ensino fundamental.

Os candidatos interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Pinhais (Rua 19 de Novembro, 175, no Centro) ou ao posto de atendimento da agência, que fica dentro do Ceart – Centro de Empreendedorismo e Artesanato (Avenida Ayrton Senna da Silva, 2842), munidos de documento de identificação com foto e carteira de trabalho.

As vagas são destinadas para trabalhar no município e a contratação é imediata. Mais informações pelo telefone: (41) 3912-5620.

