O Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vai passar receber voos internacionais da Europa e Estados Unidos diretos, sem restrições. O anúncio foi divulgado nesta quarta-feira (11) pela Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná.

publicidade

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o aeroporto de São José dos Pinhais vai passar a operar na categoria E (eco), como o de Guarulhos, em São Paulo. A ação faz parte a concessão de aeroportos do chamado Bloco Sul pela Agência Nacional de Aviação Civil.

LEIA TAMBÉM – Grow é vendida a fundo do Peixe Urbano após recolher bikes amarelas de Curitiba

Além do Afonso Pena, que tem representatividade de 3% do mercado aéreo brasileiro, participam também os aeroportos Bacacheri (em Curitiba), Foz do Iguaçu e Londrina no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. O valor de toda concessão para o bloco é de R$ 8 bilhões.