Aeroporto da Grande Curitiba ganha nova conexão

Curitiba ganha mais uma conexão aérea importante a partir desta segunda-feira (10). O Aeroporto Internacional Afonso Pena inaugura a nova rota que liga a capital paranaense a Guarapuava, fortalecendo a malha aérea do estado e impulsionando o desenvolvimento regional.

A Azul Linhas Aéreas é responsável pela operação, que prevê movimentar cerca de 1.000 passageiros mensalmente nos primeiros meses, com perspectivas de crescimento ao longo do ano. Os voos acontecerão quatro vezes por semana, às segundas, quartas, sextas e domingos.

Horários dos voos:

– Curitiba para Guarapuava: Partida às 13h, chegada às 14h15

– Guarapuava para Curitiba: Decolagem às 14h50, pouso às 15h55

Com essa novidade, o Aeroporto Afonso Pena amplia sua rede de conexões diretas com cidades paranaenses, que já incluía Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Cascavel. Essa expansão beneficia não apenas o turismo local, mas também fortalece laços econômicos entre as regiões.