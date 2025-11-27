Aeroporto Afonso Pena amplia malha de voos com alta temporada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, vai ampliar a malha aérea durante a alta temporada com a implementação de voos diretos para Maceió (AL) e Recife (PE), operados pela companhia Azul. As rotas, disponíveis entre dezembro, janeiro e fevereiro, somam 25 operações extras: serão dois voos para Maceió em dezembro e cinco em janeiro; e, para Recife, três em dezembro, nove em janeiro e seis em fevereiro, oferecendo mais opções de viagem aos passageiros rumo a alguns dos destinos mais procurados do Nordeste.

Maceió se destaca pelas praias de mar cristalino, faixas de coqueirais, piscinas naturais e orlas urbanas muito procuradas por turistas. A partir da capital alagoana, os passageiros ainda podem se conectar facilmente com todas as capitais nordestinas, ampliando as possibilidades de deslocamento pela região. Recife, por sua vez, combina atrações históricas, culturais e gastronômicas com pontos turísticos emblemáticos, como o Recife Antigo, o Marco Zero e o Parque das Esculturas Francisco Brennand, além da famosa Praia de Boa Viagem.

“Com a adição dessas rotas sazonais para Maceió e Recife, fortalecemos a malha aérea do Afonso Pena e ampliamos as opções de deslocamento para quem viaja a lazer ou a negócios durante o período de alta demanda. As operações proporcionam mais comodidade aos passageiros e, ao mesmo tempo, ampliam as possibilidades, especialmente por meio das conexões disponíveis a partir de Maceió”, afirma Eden Pisani Junior, gerente do Aeroporto Internacional Afonso Pena.

Os voos já estão disponíveis para reserva nos canais oficiais da Azul, e os passageiros podem consultar diretamente o site da companhia para informações sobre horários e disponibilidade.