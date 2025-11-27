Paraná tem mais de 90 eventos turísticos em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná se prepara para um dezembro repleto de atrações turísticas, com mais de 90 eventos programados em diversas cidades do estado. A programação inclui festas natalinas, celebrações de fim de ano, shows culturais, atividades esportivas e comemorações municipais, oferecendo opções para moradores e visitantes em todas as regiões.

Em Curitiba, o Natal da Capital, com o tema “Juntos, o Inesquecível Acontece”, ocorre de 25 de novembro a 6 de janeiro, com atrações gratuitas em parques, praças e pontos históricos. Outras cidades como Ibiporã, Cruzeiro do Oeste, Sengés, São Tomé e Maria Helena também terão suas celebrações natalinas ao longo do mês.

O turismo cultural ganha destaque com eventos como o Viva Tibagi na Praça, o Cataratas Music 2025 em Foz do Iguaçu, a 1ª Expopinhalão e 31ª Festa do Peão em Pinhalão, e a Expoterra em Terra Rica. Já o turismo religioso é representado pela Marcha para Jesus em Palotina e celebrações em outras cidades.

O esporte também integra a programação, com o Circuito Brasileiro de Handebol de Praia em Antonina, a Fórmula Truck em Cascavel, o Campeonato Brasileiro de Jetski em Londrina e o Encontro de Motociclistas em Lidianópolis.

Diversas cidades celebram seus aniversários, como Faxinal (74 anos), Tamarana (30 anos), Flor da Serra do Sul (33 anos) e Coronel Vivida (70 anos). Maringá recebe a Virada Cultural nos dias 15 e 16.

A programação diversificada reforça o potencial turístico do Paraná, oferecendo experiências culturais, religiosas, esportivas e gastronômicas em todas as regiões do estado.