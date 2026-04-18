Adolescente morto em acidente na BR-277 é filho do vice-presidente do Grupo Barigui

O adolescente de 16 anos que morreu em um acidente na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi identificado como Lapo Sganzerla Bordin. A colisão aconteceu na tarde de sexta-feira (17/04) envolvendo sete veículos.

Lapo estava em uma van, acompanhado de amigos que seguiam viagem até Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Outras três pessoas ficaram feridas no engavetamento.

O adolescente é filho do empresário Toni Bordin, vice-presidente do Grupo Barigui, e neto de Felix Bordin, fundador do negócio. A mãe dele é a arquiteta Barbara Sganzerla.

O velório de Lapo acontece neste sábado (18/04), na Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Por meio da assessoria de imprensa do Grupo Barigui, a família informou que não vai se manifestar no momento.

Adolescente de 16 anos morre em acidente na BR-277

A colisão aconteceu por volta das 16 horas no km 143 (sentido interior) da BR-277, na região de Balsa Nova, e resultou na morte do adolescente de 16 anos e deixou outras três pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi causado por um caminhão Iveco Stralis. Ao descer um trecho em declive e se deparar com o trânsito lento, o condutor não conseguiu frear a tempo.

O caminhão atingiu sucessivamente um Renault Kwid, um Jeep Renegade e uma GM S10, mas o impacto mais violento foi contra uma van Mercedes-Benz 417. Com a força da batida, a van foi projetada contra um caminhão Scania e um VW Polo. Após a sequência de impactos, o caminhão que causou o engavetamento saiu da pista e capotou.