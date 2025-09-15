Acidente fatal

Adolescente morre após ser ejetado de caminhão na Linha Verde

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 15/09/25 16h44
Foto: reprodução / redes sociais.

Um adolescente, de 17 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (15) após ser ejetado de um caminhão durante um acidente na Linha Verde, em Curitiba. De acordo com informações da Guarda Municipal, o caminhão teria batido na traseira de um Sandero em um cruzamento no bairro Fanny e tombado sobre a vítima.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o adolescente morreu no local e a motorista do carro, de 54 anos, foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador com ferimentos leves. O condutor do caminhão não se feriu e teria negado atendimento.

Devido a ocorrência, o trânsito permaneceu lento na região em ambos os sentidos da rua durante a manhã. Conforme a Guarda Municipal, o local do acidente permanece interditado durante a tarde devido ao trabalho da perícia e retirada dos veículos.

Orientação é de que os motoristas procurem rotas alternativas e evitem a região.

