Adapar abre concurso público com salários de até R$ 8,4 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) está com as inscrições abertas do concurso público para engenheiro agrônomo e técnico de laboratório. Conforme o edital, são 57 vagas com salários de até R$ 8,5 mil.

Interessados em participar têm até às 14h do dia 29 de outubro para se inscreverem pelo site. As taxas de inscrição variam de R$ 90 a R$ 130, conforme o cargo de interesse.

+ Leia mais Jovens de 20 a 29 anos são os que mais se envolvem em acidentes no Paraná

Conforme o edital, das 57 vagas, 55 são para o cargo de Fiscal de Defesa Agropecuária e duas vagas para Assistente de Fiscalização.

Para concorrer a vaga de fiscal, os interessados ter formação em engenharia agronômica e registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e Carteira Nacional de Habilitação (categoria B). A remuneração mensal é de R$ 8.463,20.

Para o cargo de assistente, é necessário ter formação técnica em laboratório e registro regular no respectivo conselho de fiscalização profissional. O salário é de R$ 4.919,24.

A prova objetiva será aplicada em 30 de novembro em diferentes cidades do estado: Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Londrina, Maringá e Pato Branco. Serão 50 questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Legislação específica e Conhecimentos Específicos.

Além da prova, os candidatos devem passar por uma avaliação médica, de caráter eliminatório. O resultado final será divulgado em 6 de março de 2026.

O concurso tem validade de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação. Conforme o edital, os selecionados poderão atuar em qualquer unidade administrativa do interior ou de Curitiba, conforme as necessidades da Adapar. Os técnicos laboratoriais vão trabalhar no Departamento de Laboratório da agência, localizado na capital.



