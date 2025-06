Acusado de causar prejuízo de R$ 18 mil em ônibus é preso em Curitiba

Curitiba foi palco de uma operação policial que desvendou uma série de atos de vandalismo contra o transporte público. Na manhã desta quinta-feira (25), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu um mandado de busca e apreensão no bairro Tatuquara, mirando um homem de 30 anos suspeito de danificar ônibus.

O indivíduo, cuja identidade não foi revelada, é acusado de ter vandalizado veículos do transporte coletivo em pelo menos 51 ocasiões. As ações criminosas, que se concentraram nos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Sítio Cercado, resultaram em um prejuízo estimado de R$ 18 mil para a empresa de transporte.

O delegado Fabiano Oliveira, responsável pelo caso, detalhou o modus operandi do suspeito. “Ele aproveitava de momentos nos quais poucas pessoas estavam no ônibus para praticar o vandalismo, que consistia em riscar os vidros do veículo com uma sigla”, disse.

A investigação, iniciada em abril deste ano após denúncia da empresa de transporte, levou à identificação do suspeito, que já possui histórico de ocorrências similares.

Durante a operação, os policiais apreenderam um celular e uma TV. O aparelho móvel será periciado em busca de evidências que possam revelar possíveis cúmplices ou até mesmo a existência de um grupo organizado por trás dos ataques. Já o televisor poderá ser usado para ressarcir parte dos danos causados à empresa de transporte.

Os agentes também encontraram uma pequena quantidade de substância semelhante à maconha e uma balança de precisão no local. Como resultado, o suspeito foi levado à delegacia para responder por posse de droga para consumo pessoal.

A Polícia Civil continua investigando o caso, buscando esclarecer todos os detalhes.