Acusado de abusar de criança em Curitiba é preso 11 anos após o crime

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em uma operação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo (PCSP), efetuou a prisão de um homem de 56 anos, acusado de estupro de vulnerável. O crime teve seu desfecho nesta sexta-feira (21), quando o suspeito foi localizado e detido no estado de São Paulo.

O caso ganha contornos ainda mais graves ao se revelar que o indivíduo já possuía condenação anterior pelo mesmo tipo de crime. Segundo o delegado Donizete Arruda Gordiano, da PCPR, a investigação em curso descobriu um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

“Estamos diante de um caso que remonta a 2014, envolvendo uma vítima que, à época, tinha apenas seis anos de idade. O crime só veio à tona em 2023, quando foi registrado o boletim de ocorrência e instaurado o inquérito policial”, explicou o delegado Gordiano.

A colaboração entre as forças policiais do Paraná e São Paulo foi fundamental para a captura do suspeito. Após a PCPR atualizar a localização do indivíduo, a PCSP prontamente se mobilizou para cumprir o mandado de prisão no endereço informado.

Com a prisão efetuada, o acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário. As autoridades ressaltam que as investigações continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.

A PCPR reforça seu compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. A população pode contribuir realizando denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.