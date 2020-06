A Urbanização de Curitiba (Urbs), Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) e Associação Comercial do Paraná (ACP) não entraram em acordo sobre o horário de funcionamento do comércio em Curitiba e região metropolitana. Na próxima semana, uma nova reunião irá acontecer, com mais entidades para participar do debate.

As entidades discutem uma mudança dos horários para evitar aglomeração nas linhas de ônibus por conta do coronavírus. Atualmente, o comércio está funcionando das 10h às 17h. Já os shoppings ficam abertos do meio-dia às 20h.

Uma das queixas da Urbs é que muitos lojistas não estão cumprindo horários alternativos estabelecidos pela ACP, sobrecarregando o sistema de transporte. O maior problema são os horários de pico: 7h às 8h e 18h às 19h. A Urbs está operando com 80% (983 de 1.229 ônibus) da frota e fará um reforço na próxima segunda-feira (8) na Linha Pinheirinho-Rui Barbosa, que apresentou maior lotação.

A proposta da ACP foi para que o vale-transporte de lojistas seja dividido por setores e válido por tempo limitado. “O trabalhador só poderá pegar o ônibus antes do horário determinado para o comércio. Se o comércio trabalha das 10h às 17h, o vale-transporte só vale para uma hora antes e uma hora depois desse horário”, explica o presidente da ACP, Camilo Turmina.

“Se o comércio trabalha das 10h às 17h, não é ele quem está impactando. São as atividades essenciais, que são muitas categorias, que representam uma parcela grande da sociedade. A Grande Curitiba tem 270 mil atividades entre comércio e serviços. Só de serviços são mais de 150 mil. É um número muito maior que o de lojistas”, defende o presidente da ACP.

Urbs mostra preocupação com legalidade a proposta

O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, mostra preocupação com a legalidade da proposta, que teria que passar por um decreto do prefeito Rafael Greca.

“Toda mudança proposta é válida, porém precisamos respeitar a legalidade para que não criemos mais problemas que soluções. Iremos construir uma solução conjunta para manutenção do transporte, dos comércios, serviços, com a participação dos setores, submetendo ao crivo da justiça, legalidade e principalmente as orientações de saúde para evitar a propagação do vírus”, explica Neto.

“O escalonamento de horário de funcionamento, dos horários dos trabalhadores, ajustando a oferta com a demanda e reduzindo os horários de pico só é possível com a colaboração de todos e também das pessoas”, complementa o presidente da Urbs.

