Acidentes graves com caminhões aumentam no Paraná, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou, no primeiro semestre de 2025, um aumento de mais de 15% nas mortes em acidentes envolvendo caminhões, comparado com o mesmo período do ano anterior. De acordo com o levantamento, enquanto no primeiro semestre de 2024 foram registradas 142 mortes dessa natureza, este ano somam-se 164 casos.

O levantamento da PRF também aponta que, de todas as 302 mortes registradas em acidentes de trânsito este ano, 54% dos casos ocorreram em acidentes de trânsito que envolviam ao menos um caminhão. De acordo com a corporação, o aumento de mortes neste tipo de acidente demonstra uma maior gravidade nas ocorrências.

Ainda conforme os dados, o tipo de acidente que mais resultou em mortes são as “batidas de frente”, representando 44% dos registros. Esse dado representa um aumento de 22%, comparado ao ano anterior, em que foram registrados 59 mortes em colisões frontais. Este ano o número subiu para 72.

Número de abordagens também aumentou

De acordo com o superintendente da PRF no estado, Fernando César Oliveira, quase metade das abordagens feitas diariamente pela PRF no Paraná envolvem veículos de carga.

“Foram mais de 70 mil caminhoneiros abordados, de janeiro a junho deste ano, fato que reflete a preocupação central da PRF com os condutores desse tipo de veículo”, ressalta.

De acordo com a PRF, no primeiro semestre, 892 veículos de carga foram autuados por estarem circulando com excesso de peso. O número é ligeiramente maior que o flagrado no ano passado, quando 883 veículos foram autuados.