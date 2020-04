O isolamento social para evitar a transmissão do coronavírus fez os números de acidentes de trânsito caírem quase que pela metade em Curitiba. De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), nos últimos dias de março a queda foi de 46% dos acidentes e de 40% dos feridos no trânsito na capital.

O comparativo foi feito de semana a semana, entre os dias 11 e 20 de março e, depois, no período entre os dias 21 e 30 de março. A diminuição nos índices foi registradas nessas últimas datas. Três mortes foram registradas dentro do intervalo completo.

De acordo com o BPTran, de 11 a 20 março deste ano ocorreram 150 acidentes, com 124 feridos e uma morte. Já a partir do dia 20, a sexta-feira em que o isolamento social do coronavírus foi oficialmente decretado no Paraná, com a paralisação das aulas nas escolas e outras medidas, foram registrados 81 acidentes até 30 de março. Neste último período, o número de feridos caiu consideravelmente, para 74 vítimas. Duas mortes foram registradas.

Ainda segundo o BPTran, a diminuição nos índices é relação direta com o isolamento social, por haver menos carros e pessoas circulando nas ruas. Além da queda de acidentes e feridos no trânsito, o Instituto Água e Terra (IAT), que monitora índices ambientais no estado, registrou queda de mais da metade dos índices de poluição em Curitiba durante o isolamento preventivo.

Balanço geral

No entanto, o balanço geral dos acidentes mês de março só deve sair nos próximos dias. A partir deste levantamento será possível comparar os números deste ano com os do mês de março de 2019, para que se possa traçar um panorama completo.

Sobre os números de março de 2019, o Batalhão de Trânsito adianta que foram registrados 468 acidentes, com 388 pessoas feridas e sete mortes.

