Uma batida entre um caminhão e um táxi deixou o trânsito completamente bloqueado na tarde desta quinta-feira (13) na Rodovia dos Minérios (PR-092), próximo do km 17, região central de Almirante Tamandaré.

A batida foi no sentido Rio Branco do Sul e, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os ocupantes do carro foram encaminhados ao hospital com ferimentos graves. O motorista do caminhão não se feriu.

