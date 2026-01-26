Acidente na Linha Verde trava trânsito próximo ao viaduto da Marechal Floriano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um engavetamento envolvendo três carros bloqueou parte da Linha Verde, no bairro Prado Velho, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (26/1). O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura da Havan Parolin, a poucos metros do viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Segundo informações exibidas no Bom Dia Paraná, da RPC TV, o trânsito estava parado no momento da colisão. Um veículo que trafegava em alta velocidade acabou atingindo a traseira do carro à frente, provocando a batida em sequência. Os veículos envolvidos foram um Ford Ka vermelho, uma Chevrolet Tracker preta e um Fiat Cronos prata.

Após o acidente, os motoristas permaneceram no local e prestaram esclarecimentos à Guarda Municipal de Curitiba. Os motoristas deverão passar pelo teste do bafômetro. Apesar do impacto e do bloqueio da via, não houve registro de feridos.

O trecho segue parcialmente interditado até a remoção dos veículos, que ainda não tinha previsão para ocorrer até a última atualização. A área permanece sinalizada com cones e o bloqueio provoca lentidão no fluxo de veículos que passam pela região.

