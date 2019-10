Um acidente na manhã desta segunda-feira (21) deixou uma mulher morta e um homem em estado grave. A colisão envolveu três veículos na BR-116, km 157, em Mandirituba, quase no limite com Quitandinha, na região Metropolitana de Curitiba.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal ( PRF), uma caminhonete Amarok, que seguia sentido Curitiba, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um Citroen Picasso. Na sequência, uma caminhonete Saveiro que seguia logo atrás do Citroen também colidiu na Amarok. A condutora do Citroen faleceu no hospital e o marido socorrido com lesões graves. Já o condutor da Amarok, acabou tendo ferimentos no rosto e fraturas de membros. Já o motorista da Saveiro saiu ileso.

Pista molhada

A PRF informou que o acidente ocorreu próximo das 6 horas da manhã e a pista estava molhada, pois chovia com no momento do acidente. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a colisão teria sido provocada por excesso de velocidade.