Um acidente envolvendo três caminhões – um deles cegonha – e vários carros, ocorrido por volta das 16h30 desta sexta-feira (16), bloqueia a BR-277, na região da Serra do Mar. Por volta das 19h40, segundo informações do telejornal Boa Noite Paraná da RPC, os dois sentidos da rodovia que liga Curitiba ao Litoral do Paraná estavam interditados para os motoristas. Às 20h30, havia fila a partir do km 33 no sentido Curitiba e do km 50 no sentido Litoral, conforme atualizou a concessionária Ecovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu no local e dois homens foram socorridos em estado grave e encaminhados ao Hospital Cajuru, em Curitiba. Logo após o acidente, que aconteceu na altura do km 43, no sentido Curitiba, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a retenção do trânsito.

Conforme a PRF, o caminhão-cegonha que seguia no sentido Paranaguá colidiu contra a mureta central da rodovia e em seguida bateu de frente com outros caminhões, na pista contrária. Com o impacto da colisão contra a mureta, três veículos que o caminhão-cegonha transportava caíram e atingiram um carro, também na pista sentido Curitiba. Neste carro estava o motorista que não resistiu aos ferimentos e um passageiro socorrido em estado grave. O segundo ferido levado ao hospital é o motorista de um dos caminhões envolvidos no acidente.

Sem previsão para a liberação das pistas

A Ecovia – que administra o trecho da rodovia, a PRF e os Bombeiros fazem atendimento no local. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também foi acionado para atender os feridos após o acidente.

Não há previsão para liberação da BR-277. Os veículos só poderão ser retirados e as pistas liberadas após a chegada das equipes do Instituto Médico-Legal (IML) e da Criminalística ao local. Até o início da noite, ainda de acordo com informações da RPC, eles enfrentavam dificuldades no deslocamento, devido ao congestionamento formado na rodovia.