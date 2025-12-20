Acidente grave deixa três mortos e dois feridos na BR-476, em Contenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente na madrugada deste sábado (20/12) deixou três pessoas mortas e duas com ferimentos leves no km 177 da BR-476, em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão, que aconteceu por volta das 3h40, envolveu dois caminhões e dois automóveis.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro foi do tipo colisão transversal seguida de colisão frontal. As vítimas seguiam no sentido crescente da rodovia, em direção ao sul.

A PRF confirmou que o motorista e a passageira de um Fiat Uno morreram. A terceira vítima fatal é o condutor de um dos caminhões, que estava carregado de batata.

A rodovia ficou totalmente interditada por algumas horas para atendimento do acidente. A liberação da via ocorreu às 8h10. Equipes da PRF e Polícia Científica trabalharam no local.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, e as identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento. É recomendado evitar a região e buscar rotas alternativas.