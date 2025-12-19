Defesa Civil de Curitiba divulga 30 dicas para um verão seguro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Defesa Civil de Curitiba preparou uma série de orientações preventivas para garantir a segurança dos cidadãos durante o verão, que se inicia neste domingo (21/12). A estação é marcada por temporais que podem causar alagamentos e outros riscos.

Para evitar alagamentos, é fundamental desobstruir o caminho das águas. Medidas simples de manutenção preventiva podem minimizar o impacto das tempestades. Algumas recomendações incluem: não jogar lixo em rios ou bocas de lobo, manter calhas e ralos limpos, e ficar atento a rachaduras em paredes e inclinações de muros.

Em caso de chuva forte, a Defesa Civil orienta: preparar documentos e itens essenciais se houver previsão de temporal; durante a chuva, evitar áreas alagadas e encostas; após o evento, aguardar liberação oficial antes de retornar a áreas interditadas.

O órgão também alerta sobre os riscos de afogamento, comum no verão. As principais dicas são: nunca deixar crianças sozinhas perto da água, utilizar equipamentos de segurança adequados, e não superestimar a capacidade física ao nadar.

Para quem vai à praia, as orientações incluem dar preferência a locais com guarda-vidas, observar sinalizações e ter cuidado com correntes de retorno. Em rios e cachoeiras, atenção a pedras escorregadias e correntezas fortes. Nas piscinas, supervisão constante de crianças e evitar brincadeiras perigosas são essenciais.

A Defesa Civil enfatiza que cavas, valas e áreas alagadas não são seguras para banho e devem ser evitadas. Em caso de afogamento, o Corpo de Bombeiros (193) deve ser acionado imediatamente. A prevenção e a atenção são fundamentais para um verão seguro.