Acidente fatal com PM gera bloqueio gigante no Contorno Norte

Curitiba foi palco de um trágico acidente na tarde desta quarta-feira (05), quando um tenente da Polícia Militar perdeu a vida em um grave acidente de motocicleta. Ele sofreu queda de moto com lesão em crânio e acabou falecendo. A vítima colidiu com veículo utilitário que trafegava no sentido contrário. O acidente ocorreu no Contorno Norte, nas proximidades do viaduto da Rua Brasílio Cuman, na região do São Braz.

O 2º Tenente Leonardo Brandolin de Aquino da ROCAM/PMPR estava em serviço e faleceu no local. As circunstâncias exatas que levaram à tragédia ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender a ocorrência. O local do acidente foi isolado para a realização da perícia, que deve ajudar a esclarecer as causas do acidente.

A Polícia Militar do Paraná ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.